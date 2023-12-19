رئيس جامعة سوهاج يطمئن على حالة المصابين بحادث السير بالمستشفي الجامعي

توجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى الجامعى وذلك للأطمئنان على الوضع الصحى للمصابين في حادث السير، و منهم ٦ مصابين من دولة السودان الشقيق، ٢ مصابين من محافظة أسوان، موجهاً بتسخير كافة الإمكانات الطبية ومتابعتهم حتى إستكمال علاجهم وتماثلهم التام للشفاء، حيث كان بإستقباله الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفي الجامعي.

ووجه النعماني، الشكر للطاقم الطبي المختص بعلاج الحالات المصابة، والذي قاموا بالتدخل الفوري والسريع بمجرد وصول الحالات للمستشفي، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات، موجهاً بوضع المصابين تحت الملاحظة المستمرة لحين تماثلهم للشفاء، متمنيًا الشفاء العاجل لهم.

وأشار الدكتور مجدي القاضي، إلي أن رئيس الجامعة حرص على الإطمئنان بنفسه على المصابين، وقام بالإطلاع علي كافة الأشعات والفحوصات الطبية الخاصة بهم، مضيفاً ان المستشفي الجامعي استقبلت ٨ مصابين اليوم في تمام الساعة ٧ صباحاً، وعلي الفور قام الفريق الطبي بعمل كافة الأجراءات الطبية، والتي أوضحت أن بعض الحالات مصابة بكسور و تحتاج الي التدخل الجراحي، إلي جانب كدمات متفرقة بالجسم.

وأعرب مصابى الحادث من "الأشقاء السودانين" عن سعادتهم بزيارة رئيس الجامعة لهم، والإجراءات التى تم اتخاذها لسرعة التعامل مع الحادث، معربين ايضاً عن امتنانهم لهذه المعاملة الطبية التى وصفوها على حد تعبيرهم "احنا وسط أهلنا"، مشيدين بجهود الأطباء الذين تعاملوا مع الحادث بكل إخلاص وتفان.