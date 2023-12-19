جنوب الوادي تبحث تطبيق الإدارة الإلكترونية لفعاليات الجامعة

التقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بفريق عمل تطبيق "الإدارة الالكترونية لفعاليات الجامعة" والذى يضم الدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، و الدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة، والمهندسة علا محفوظ والمهندسة ولاء عبدالرحيم أعضاء الفريق، ومبارك احمد محمود مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالجامعة.

وناقش رئيس الجامعة، خلال الاجتماع ما تم إنجازه في انشاء التطبيق المعنى بإدارة فعاليات الجامعة و ما يشمله من ضوابط وقواعد تنظيم الفعاليات بالجامعة.

وأكد احمد عكاوي رئيس الجامعة أن ذلك يأتي في اطار خطة الجامعة للتحول الرقمي في مختلف القطاعات حيث تم وضع خطة شاملة في سبيل التحول إلى جامعة ذكية متكاملة تعمل وفق افضل النظم العالمية بواسطة أكاديميين واداريين أكفاء ملتزمين اخلاقيا و تتماشى مع خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

فى سياق أخر، نظمت الجامعة، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية بشرية بقرية المحروسة بقنا.

وقال الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة قدمت خدماتها لـ 921 حالة فى تخصصات الباطنة والرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والأطفال، والجلدية، والنفسية والعصبية، وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قاموا بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالى القرى.