السياحة تحذر من السفر للحج بتأشيرات الزيارة

غير مسموح لحاملها بأداء الفريض وتعرض المخالف للمحاسبة والترحيل

حذرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي من السفر بتأشيرة زيارة أو سياحة لأداء الفريضة , وأكدت الغرفة أن اللوائح والقوانين السعودية المنظمة للحج لا تسمح لحامل هذين النوعين من التأشيرات للمملكة بأداء الحج , وقد خصصت حملة التوعية التي تنظمها غرفة السياحة بالتنسيق التام مع وزارة السياحة والآثار جزء من افلامها حول خطورة السفر بتأشيرات الزيارة والسياحة لأداء الحج , واكد الفيديو أن بعض المواطنين الذين يسافرون لأداء الحج خارج المنظومة المعتمدة من الدولة ومنها الحج السياحي تعرض المواطنين لخطورة النصب عليهم , كما تعرضهم للسفر ببرامج وهمية ولا يحصلون على أية خدمات مما تتوافر للمواطنين المسافرين للحج مع شركات السياحة . وبالطبع تعرضهم لضياع حقوقهم وعدم الحصول على التعويضات المناسبة للأضرار التي يتعرضون لها

كما استعرض الفيديو المخاطر التي يتعرض لها من يحاول أداء الحج من خلال السفر للملكة العربية السعودية بتأشيرة زيارة أو سياحة التي لا تسمح تلك التأشيرات لحاملها بأداء الحج , ويتعرض من يحاول الحج بتلك التأشيرات لإلقاء القبض عليه وترحيله إلى مصر دون أداء الفريضة بالطبع , كما يتعرض للمنع من دخول المملكة لحوالي 10 سنوات طبقا للقوانين السعودية المنظمة للحج

وقد طالب الشيخ أحمد ترك وكيل وزارة الأوقاف وخطيب وإمام مسجد النور بالعباسية خلال الفيديو المواطنين بالبعد عن المخاطرة سعيا لأداء الحج وضرورة البحث عن الطرق الآمنة والقانونية المعتمدة لأداء الفريضة , ونصح الشيخ ترك المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالدخول الي موقع شركات العمرة والحج السياحي www.hajj.gov.eg , لاختيار الشركة التي يرغب في أداء الحج من خلالها , وشدد على أن هذا الموقع بضمان وزارة السياحة والآثار والتي تفرض رقابة عليه , وأشار إلى أن جميع الشركات المسجلة على هذا الموقع تم اعتمادها من الوزارة والسماح لها بتنظيم رحلات الحج تحت الرقابة التامة للوزارة التي تضمن كذلك حقوق المتعاقدين مع هذه الشركات التي تنظم رحلات الحج طبقا لضوابط وزارة السياحة والآثار وكذلك طبقا للقوانين السعودية بما يضمن حقوق المواطن طوال رحلته وحتى عودته سالما لأرض الوطن

الجدير بالذكر أن الضوابط المنظمة للحج السياحي حددت يوم 4 يناير المقبل كآخر موعد لتسجيل بيانات المتقدمين للحج السياحي وذلك تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين بفرص الحج السياحي