أمين عام رابطة العالم الإسلامي يشيد بعمارة المساجد في مصر

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق لسيادته اليوم الثلاثاء 19/ 12/ 2023م، اليوم الثلاثاء 19/ 12/ 2023م بمسجد سيدنا عمرو ابن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة.

وخلال الجولة استمع الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إلى شرح تفصيلي من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول أعمال التطوير التي تمت بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، وما تم من تجديدات بالمسجد، وما يتم في مصر من عمارة كبيرة وغير مسبوقة مبنى ومعنى لبيوت الله (عز وجل) بصفة عامة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام سيادته بعمارة بيوت الله (عز وجل)، وتوجيهاته المستمرة بشأن تطوير مساجد آل البيت.

الكثير من الأنشطة الدعوية والقرآنية التي تتم بمسجد سيدنا عمرو بن العاص

وأشار وزير الأوقاف خلال الجولة إلى أن هناك الكثير من الأنشطة الدعوية والقرآنية التي تتم بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) وتحظى بإقبال كبير من رواد المسجد، وفي يوم الجمعة القادمة سيتم قراءة سورة الكهف الساعة العاشرة صباحًا، ثم عقب صلاة الجمعة تُعقد مقرأة الجمهور، ثم فقرة ابتهالية، ثم يقام مسرح عرائس للأطفال، ثم تكريم لعدد 20 من حفظة القرآن الكريم برواية حفص، وأربعة من حفظة القرآن الكريم بالقراءات العشر، هذا بالإضافة إلى برنامج ختم القرآن الكريم (صحح تلاوتك) الذي يتم عقده يوميًا عقب صلاة العشاء فضلًا عن الدروس الدعوية المتتابعة بالمسجد.

من جانبه أشاد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالتطوير الكبير لمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، وبجهود الدولة المصرية في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.