الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الروسي يكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

كشف وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن الجيش الأوكراني خسر حوالي 383 ألف جندي ما بين قتيل وجريح منذ بداية العملية العسكرية. 

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جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزارة الدفاع بحضور الرئيس بوتين، اليوم، الثلاثاء بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وصرح شويجو، بأنه  تم استئناف عمل السكك الحديدية إلى منطقة "دونباس" وإقامة ممر بري مع الأراضي المنضمة حديثا إلى روسيا"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحصل على مساعدات مالية وعسكرية من 15 دولة.

وأضاف وزير الدفاع الروسي أن "كل الأموال التي تحصل عليها كييف هي قروض سيتعين عليها سدادها فيما بعد".

وتابع شويجو "أن مؤسسات المجمع الصناعي الروسي رفعت من جداول عملها وأصبحت تعمل على مدار الساعة"، منوها بزيادة إنتاج الدبابات بـ 5.6 ضعف، والمدرعات بـ 3.6 مرة، ومدرعات نقل الجنود 3.5 مرة، والمسيرات بـ 16.8 مرة، والذخائر بـ 17.5 ضعف. 

وأوضح شويجو، أن أوكرانيا فقدت في هجومها المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو الماضي، 159 ألف عسكري، و121 طائرة، و766 دبابة منها 37 دبابة من طراز "ليوبارد"، مؤكدا أن القوات الروسية أنشأت 7 آلاف كيلومتر من حقوق الألغام على كامل خط المواجهة مع العدو بطول يزيد على 2000 كيلومتر وعمق يصل إلى 600 متر، مشيرا إلى انخفاض عدد المرتزقة الأجانب في الجيش الأوكراني بستة أضعاف.

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