مصرع عامل وإصابة آخر في حادث تصادم بشع بالمنيا

إستقبلت مستشفى سمالوط التخصصي ، شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء ، جثمان شخص واصابة آخر، جراء وقوع حادث تصادم غرب مركز سمالوط.

وكان اللواء مدير أمن المنيا، قد تلقى اخطارا من العميد محمود الحلواني، يفيد بوقوع حادث تصادم لتروسيكل، مع دراجة نارية، ناحية قرية العكايشة إحدى قرى مجلس قروي اسطال، سمالوط غرب، وعلى الفور انتقلت الأمنية وسيارات الإسعاف ، وبالمعاينة والفحص لمحل الواقعة ، تبين مصرع " هانى محمد. ن " نجار مسلح 37 عام ومقيم بقرية ابو سيدهم سائق التروسيكل ، فيما اصيب الآخر سائق الدراجة البخارية ، ويدعى " ابو بكر منتصر " 28 سنة ويقيم بقرية ساقية داقوف مركز سمالوط غرب.

وتم ايداع الجثة بمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، شمال المنيا، ويتلقى المصاب العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم بموجب الواقعة ، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، والتى امرت بندب مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبى وانهاء تصريح الدفن.