تحت شعار "لغتي خالدة".. تعليم الأقصر تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

أقام مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، احتفالية كبرى باليوم العالمي للغة العربية بمكتبة مصر العامة تحت شعار "لغتي خالدة".

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبقيادة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

وشمل الاحتفال معرضاً لأعمال فنية قام بها العديد من تلاميذ المدارس تحت إشراف توجيه الصفوف الاولى برئاسة الدكتور أحمد عبد الراضي موجه عام الصفوف الأولى بالمديرية. كما قدمت العديد من الأعمال الفنية الغنائية والاستعراضية والتي أشرفت عليها إلى جانب المعرض مريم حبيب منسق عام الاحتفالية وموجه الصفوف الأولى بإدارة الأقصر.

ألقى الدكتور صبري خالد عثمان وكيل الوزارة خلال الاحتفالية كلمة بدأها بإرسال برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأعرب خالد خلال كلمته عن حرصه الشديد على إقامة مثل هذه الفعاليات والتي من شانها أن تثري معرفة الطالب بروعة لغته الأم التي ينطق بها،وتغرس فيه اعتزازه بهويته المصرية والعربية.

واشتهرت اللغة العربية منذ زمن بعيد بمساهمتها في الشعر والفنون فهي لغة ذات قوّة راسخة وأبدَعت آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب، كما يتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة.

إنّ اليوم العالمي للغة العربية منبر ثابت للتعمق في مناقشات بشأن تأثير اللغة العربية في تشكيل المعارف، والتحولات المجتمعية من خلال الشعر، فضلاً عن تأثيرها في الفنون، مع تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات.

كما حضر الاحتفالية صفوت جارح وكيل المديرية، مديري الإدارات التعليمية، وكوكبة من قيادات التعليم بالأقصر.