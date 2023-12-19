إعلان نتيجة تصنيف المراكز البحثية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023

في إطار دعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للبحث العلمي التطبيقي، أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مركز البحوث الزراعية جاء في المركز الأول في التخصصات الزراعية على مستوى مصر والشرق الأوسط والمركز الرابع علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جميع التخصصات العلمية سواء كانت زراعية أو غير زراعية وذلك من خلال اعلان نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago، كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023 للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومؤسستي سيماجو والسيفير Elsevier.

حيث تبنت مصر تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولية المختلفة، وسعت وزارة التعليم العالي المصرية خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال لتغذية الصناعات الوطنية، ومتسقاً مع رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المُتخصصة في التصنيف لطرح مبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي روعي فيها تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي بغرض التعاون وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بغرض التنافس الدولي.



واضاف سليمان ان هذه المرتبة المتميزة لمركز البحوث تاني ضمن مجموعة من المراكز البحثية المتخصصة في مجالات عدة في المجالات الطبية والهندسية والزراعية والبيئية، وبعض المراكز التي تجمع هذه التخصصات مجتمعة مما يعزز من المرتبة التصنيفية التي وصل اليها مركز البحوث الزراعية كمتخصص في المجال الزراعي فقط علي مستوي مصر.



رئيس مركز البحوث الزراعية توجه بالشكر لوزير الزراعة على دعمه المستمر لمنظومة البحث العلمي التطبيقى وكذلك للباحثين بالمركز على جهدهم المتميز الذي ساهم في حصول المركز على هذه المرتبة للعام الثالث على التوالي.