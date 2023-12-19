نقابة المحامين تهنئ السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

تتوجه نقابة المحامين بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وثقة الشعب المصري في تجديد انتخابه رئيسًا لمصر لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح التي شهدتها ربوع مصر في كافة المجالات ضمن رؤيته الطموحة لبناء الجمهورية الجديدة .

وجاء في التهنئة: نحن إذ نهنئ أنفسنا جميعًا بنتائج هذه الانتخابات النزيهة، وذلك الحضور الرائع من شعب مصر العظيم الذي يعكس وعي وإدراك المصريين بما تمر به منطقتنا العربية والاقليمية، من تحديات كبيرة وخطيرة تحتاج قيادة حكيمة وقوية تحفظ أمن واستقرار الوطن، واستكمال مسيرة الإنجازات والتحديات الكبرى التي تواجه البلاد.

لنتوجه إلى الله عز وجل بأن يوفق سيادته ويكلل جهوده بالنجاح في استكمال مسيرة التنمية والتعمير، لتحقيق أمن وأمان الوطن، ولما فيه الخير للبلاد، وتحقيق العزة والرفعة لمصرنا الحبيبة، ولشعبها العظيم.