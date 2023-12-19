الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تدريب 120 مزارعًا في أسوان على أفضل الممارسات واستدامة خصوبة التربة

دوره تدريبية لعدد
دوره تدريبية لعدد ١٢٠ مزارعا فى محافظة أسوان

تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وإشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية صرح د علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية إنه فى إطار مشروع زيادة انتاجية الماء للزراعة المراعية للتغذية وتعزيز الأمن الغذائى والتغذية والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، نظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية دوره تدريبية لعدد ١٢٠ مزارعا فى محافظة أسوان.

 

 حجاء ذلك بحضور د اماني بدر وكيل وزارة الزراعة في أسوان واشتملت الدورة التدريبية على تدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية وكذلك استدامة خصوبة التربة والمحافظة على مستويات العناصر الغذائية في التربة وذلك عن طريق تعويض استنذاف العناصر الغذائية والاهتمام بالتسميد العضوى مما له من أثر على تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية.


كما احتوى التدريب على استخدام طرق الرى الحديثة واهمية الاستخدام الأمثل لمياه الري كما تم تدريب المزارعين على المكافحة المتكاملة للحشائش والأمراض الآفات من خلال تطبيق مدارس المزارعين الحقلية.


كما أشادت مدير المشروع مهندسة نجلاء البندارى بالتعاون المثمر مع مركز البحوث الزراعية من أجل دعم صغار المزارعين.


كما أشاد د أحمد فوزى القط المنسق الوطنى للمشروع بجهود منظمة الفاو ودعمها لصغار المزارعين فى صعيد مصر وكذلك دعمها فى تدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية.


وفي سياق متصل وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة قام مدير معهد المحاصيل الحقلية بمتابعة زراعات القمح في محافظة أسوان والإنبات وحصر المساحات على الواقع وتم متابعة الحقول الإرشادية.

 

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