تسليم 360 رأس أغنام لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية ، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم المادي والمعنوي لها بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي والمؤسسات الإجتماعية ، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بالإهتمام والرعاية للفئات الأكثر احتياجا، وإلى زيادة برامج الدعم الإجتماعي والإقتصادي .

من جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا ، أنه بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا ، تم تسليم 360 مشروعا لعدد 90 أسرة مستفيدة ، من برنامج تكافل وكرامة بقرية دلجا إحدى قرى مركز ومدينة ديرمواس، بواقع 4 رؤوس أغنام لكل أسرة، بالإضافة ، إلى توزيع 200 كيلو علف، وذلك في إطار برنامج «فرصة»، الذي تنفذه وزارة التضامن الإجتماعي ، بالتعاون مع الجهات الشريكة من الجمعيات الأهلية ، لدعم الفئات الأكثر احتياجا ، وأسر تكافل وكرامة.