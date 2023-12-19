تفاصيل إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية على تل أبيب

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها أطلقت وابلا من الصواريخ على المدينة، ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط مصابين أو وقوع أضرار في عملية الإطلاق التي تظهر على ما يبدو أن المقاومة الفلسطينية تحتفظ بقدرات صاروخية بعيدة المدى حتى مع مواصلة إسرائيل حربها على غزة التي دخلت أسبوعها الحادي عشر.

وحسب قناة الغد اليوم الثلاثاء، بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت 4 صواريخ نحو تل أبيب، 2 منها سقطا في البحر، واعترضت إسرائيل صاروخا، بينما سقط صاروخ في أماكن مفتوحة، كما سقطت شظايا صاروخ في مستوطنة نيس تسيونا قرب تل أبيب.

وأعلنت كتائب القسام استهداف سيارة عسكرية إسرائيلية من نوع هامر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ومقتل من فيها، كما أشارت إلى تدمير آلية إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 واستهداف جرافة بشكل مباشر ومقتل سائقها.

وفي السياق ذاته، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، قصف موقع لقوات الاحتلال في منطقة الزنة شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، ودوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى، تزامنا مع اعتراض إسرائيل مسيّرة أطلقت من لبنان.