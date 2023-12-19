حبس 5 أفارقة سرقوا هاتف سيدة وابنتها في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر،اليوم الثلاثاء، حبس 5 أفارقة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، لاتهامهم بالاستيلاء على هاتف محمول من سيدة ونجلتها، كرهًا عنهما مستخدمين في ذلك سلاح أبيض لإرهابهن.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن القاهرة، إخطارًا من المقدم محمد مختار رئيس مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، يفيد بتلقيه بلاغًا من سيدة تدعى "س.م.ع"، مقيمة بدائرة القسم، بتعرضها لواقعة سرقة بالإكراه.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، بإستيلاء على هاتف محمول من المجني عليها ونجلتها، كرهًا عنهما مستخدمين في ذلك سلاح أبيض "سكين" أثناء سيرهما بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين، وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وسلاح أبيض "سكين" المستخدم في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بوفاة (فنى ميكانيكا بإحدى الهيئات) متأثراً بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إصطدام سيارة مجهولة به "ولاذت بالفرار" حال عبوره الطريق أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وتم ضبط قائد السيارة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.