"قضايا المرأة" تقيم ندوة حول قوانين الأحوال الشخصية للصم وضعاف السمع

أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ندوة توعية للسيدات الصم وضعاف السمع بالقاهرة، حول قوانين الأحوال الشخصية واشكالياتها الحالية، ومشروع القانون المقترح من المؤسسة، قانون أسرة أكثر عدالة.

ويعد اهتمام مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، جزءًا أساسيًا من فلسفة العمل بالمؤسسة، بشكل عام ، ومنذ عامين بدأت المؤسسة اهتماما خاصا بالأشخاص الصم وضعاف السمع، وحرصت على مشاركتهم وحضورهم لفعاليات المؤسسة وتوفير مترجم إشارة لهم، وجاءت الندوة الأخيرة تلبية لمطالبة الأشخاص الصم وضعاف السمع بأن تكون هناك ندوات متخصصة لهم، يتم فيها تقديم التوعية القانونية وخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية.

تأتى هذه الندوة بالتعاون مع المؤسسة المصرية لحقوق الصم والمترجمين، وفي إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع مؤسسة كفينفو.

حضر الندوة ٣٠ سيدة من الصم وضعاف السمع، وتحدثت بالندوة نعمة إبراهيم المحامية بالاستئناف.