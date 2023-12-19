ضبط دواجن ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بالشرقية

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الجهات المعنية، نفذت حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ٩ محاضر مخالفة، وضبط طن دواجن مخالفة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، ما بين ٦٩٥كجم دواجن شيش وصدور وأجنحة مخالفة ومنتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص، ودهون غير صالحة ومجهولة المصدر.

ولفت إلى إنه تم ضبط ٥ كجم ضأن مذبوحة خارج السلخانة و٢٥٨كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ولحوم وكبدة مجمدة، ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أن هذه الحملات؛ استهدفت توفير غذاء صحي وآمن، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، من أي أغذية فاسدة ومجهولة المصدر.