الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأمن يضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي

حملة أمنية
حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن (بنى سويف- البحر الأحمر) من ضبط (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى).. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية").

كما تم ضبط (مدير مبيعات- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة).. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"). 

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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