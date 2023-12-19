جنايات المنيا تؤجل محاكمة متهمين بإقتحام مركز شرطة مطاي لدور فبراير القادم
قررت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الحادية عشر جنايات مطاى، برئاسة المستشار عبد الرحمن عبد الحافظ، وعضوية كل من المستشارين ، محمد فتحى صادق التندي، عماد محمد عزت بودى ، وأمانة سرمحمد جمعه محمد ، تأجيل نظر القضية رقم ٨٤٧٣ لسنة ٢٠١٣جنايات مطاى ، اقتحام مركز شرطة مطاى ٢٠١٣، وإعادة إجراءات محاكمة متهمين بالقتل العمد ، والنجمهر وتكدير السلم والأمن العام ، وهما كل من اسلام - م- ا ، واخر ، لدور فبراير لفحص الفيديو محل الأوراق ، لبيان عما إذا كان المتهم يظهر به من عدمه وكلفت الهيئة العامة للإعلام بفحصه ، استجابة لطلب الدفاع .
وقدمت النيابة العامة القضية رقم ٨٤٧٣ لسنه ۲۰۱۳ جنايات مرکز مطای ، والمقيدة برقم ١٨٤٢ لسنه ۲۰۱۳ كلى شمال المنيا ، ضد، إسلام - محمد- ا ، والذي يحمل رقم ۱۷۸ بأمر الإحالة ، رضا - م - ى ، وصحة اسمه رضا - ج - ى ، والذي يحمل رقم ٤٦١ بأمر الإحالة المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم .
وذكرت القضية انهم في يوم ١٤ أغسطس ۲۰۱۳ بدائرة مركز مطاي ، قاموا وآخرون مجهولون في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص ، من شأنه وضع السلم العام في خطر ، وكان الغرض منه إرتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص ذو الصفة العامة والخاصة ، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة ، وحمل بعضهم لأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به .
كما تعرضوا وآخرون مجهولون بالقوه ، ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات ، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المعنوي بهم ، وفرض السطوة عليهم ، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من جماعة الإخوان والموالين لهم ، في مسيرات متوجهين الى ديوان مركز شرطه مطای ، ويحمل بعضهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء " عصي وشوم والبعض الآخر حاملا حجارة ، ومولوتوف ، وما ان تمكنوا من المجني عليهم حتي قاموا بالإعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تكدير الأمن والسكينة العامة ، وتعريض حياة وسلامة المجني عليهم سالفي الذكر وأموالهم للخطر .
واضافت أوراق الدعوي ايضا ان المتهمين ، اقترفت بالجريمة السابقة جناية قتل عمد ، ذلك أنهم في ذات المكان والزمان سالفي البيان ، وآخرون مجهولون قتلوا المجني عليه العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور مركز مطاي ، مع سبق الاصرار والترصد .