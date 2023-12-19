القبض على تشكيل عصابي لسرقة المساكن.. تفاصيل

ضبطت مباحث قسم شرطة العبور بالقليوبية عصابة سرقة المساكن عن طريق تسلق النوافذ ليلا، حيث تبين أن المتهمين 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثانى شرطة العبور يفيد بورود بلاغات عدة من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وشققهم للسرقة أثناء غيابهم وخروجهم منها.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء السرقات تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص وأنهم يترددون على مدينة العبور وسرقة المساكن والشقق أثناء غياب أصحابهم عنها عن طريق تسلق النوافذ.

وفى أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين أثناء خروجهم من أحد العقارات بدائرة قسم ثانى شرطة العبور وبحوزتهم 3هواتف محمولة وساعة يد ومبلغ مالى وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.