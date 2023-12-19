اتحاد المستثمرات العرب يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

تتقدم دكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، بأسمى آيات التهانى والتبريكات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسِ جمهوريَّة مصر العربية، وذلك بمناسبة فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسيَّة 2024.

وقالت هدى يسي، إن فوز الرئيس يؤكد الثقة الكبيرة من كافة أطياف الشعب المصرى وأنه رمز الأمن والأمان للبلاد ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

وأضافت أن الرئيس السيسي، نجح فى عبور البلاد إلى مسيرة النماء والعمار والنهضة التنموية التي أصبحت تجارب للعديد من البلاد للعمل على خطاها.

وأضافت قائلة: "أننا كمجتمع مدني وقطاع خاص لمسنا حرص الرئيس على دعم الاستثمار وإصدار القرارات التيسيرية له، والعمل على توطين الصناعة والمنتج المحلى والعمل على زيادة قدرته على المنافسة والخروج للأسواق الخارجية " باعتبار أن الإنتاج هو البوابة لنهضة البلاد.

وتمنت للرئيس المزيد من التوفيق والنجاح فى اكتمال مراحل مصر الجديدة.