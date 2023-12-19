تشكيل طنطا لمواجهه الاتصالات في دوري المحترفين

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول في نادي طنطا الرياضي تشكيل الفريق الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام المصرية للاتصالات ضمن منافسات دوري المحترفين والمقرر إقامته على ملعب السلام في الثانيه ظهرا.

وجاء تشكيل طنطا للمباراة كالتالي :

أحمد ربيع الشيخ ، أحمد حسني ، محمد حسام ، أحمد علي ، أسامة النجار ، حسون محمد ، أحمد السيد ، محمد محسن شيكا ، شهاب فتحي ، محمد عاطف ، أقطاي عبد الله.

ويجلس علي دكه البدلاء :

مصطفي الكومي ، حسام غالي ، فارس طارق ، محمد مصطفي حموشه ، محمد السيد ، أحمد الشامي ، كريم أسامة ، نانا أنتوي

ويدخل فريق طنطا المباراة وفي جعبته ١٦ نقطه يحتل بها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما يحتل فريق الاتصالات المركز الرابع عشر برصيد ١٤ نقطة.