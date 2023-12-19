الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سائق يطلق النار ويتسبب في وفاة عامل وإصابة آخر

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق بالفيوم لقيامه بإطلاق أعيرة نارية ووفاة عامل وإصابة آخر وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة بتبلغ لمركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاملَين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز) بهما إصابات رش خرطوش ووفاة أحدهما وبسؤال الـمُصاب قرر أنهما تقابلا مع (سائق- مقيم بذات الدائرة) حدثت بينهم مشاجرة لخلافات سابقة بينهم أطلق خلالها الأخير عيارين ناريين من (فرد محلى) كان بحوزته مما أدى إلى إصابته ووفاة الآخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.. وبحوزته (السلاح المستخدم – عدد من الطلقات) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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