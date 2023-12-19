تموين أسيوط: ضبط 2 طن أرز و1.5 طن سكر بالقوصية وبيعها للجمهور

قامت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط كميات من السلع الأساسية وتوزيع أسعارها في الأسواق وضمت اللجنة شاذلي خلف مهران مامور ضبط قضائي بمكتب جهاز حماية المستهلك ورباح حمدي محمود رئيس الوحدة المحلية ببني قرة وسامح عبد العال حسين مدير دائرة تموين القوصية. ممدوح يوسف مفتش أول تموين بإدارة تموين القوصية، وشريف صلاح جهاز حماية المستهلك، وهلالي هلال عضو سلامة الغذاء، ومحمد مصطفى مراد عضو المتابعة والتفتيش بالوحدة المحلية

تأتي الحملة ضمن جهود المديرية لمكافحة الغش وضبط الأسعار المبالغ فيها في الأسواق. وأكد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزراة التموين بأسيوط بأن فرق التفتيش قامت بجولات ميدانية في أسواق المحافظة وتم ضبط السلع المخالفة وتوزيعها بأسعار مناسبة للجمهور وصل لسعر التكلفة عبر إحدى نقاط البيع، حيث بلغت الكمية المضبوطة 2 طن أرز، كما تم توزيع 1.5 طن سكر.

وأضاف حماد، أن المديرية تعمل بشكل مستمر على مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري، وذلك بهدف حماية المستهلك وتوفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار حماد، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الحكومية للتصدي لارتفاع الأسعار ومحاربة السوق السوداء، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وتحافظ على استقرار الأسواق.

وأثنى العديد من المواطنين على هذه الحملة، حيث أعربوا عن ارتياحهم وتقديرهم لجهود المديرية في ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية، مما يساهم في تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين، ويأمل الجميع في استمرار هذه الحملات المكبرة وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان استمرار توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للجمهور.

وأوضح وكيل وزارة التموين أسيوط، أن الجهود المستمرة تتواصل لمتابعة ورصد أي تجاوزات جديدة وتطبيق القوانين بحزم للحفاظ على النظام والمظهر الحضري للمحافظة. كما أن السلطات تدعو المواطنين وأصحاب المحلات والأسواق للتعاون والالتزام بالقوانين وعدم الانجراف وراء تلك الأشغالات غير القانونية التي تسبب إزعاجًا وتشويهًا للمحافظة. فالحفاظ على المظهر الحضري للمحافظة مسؤولية مشتركة بين الجميع، ويتطلب تلاحم المجتمع ووعي الجميع بأهمية الحفاظ على المكان الذي نعيش فيه وتحسينه بشكل جماعي.