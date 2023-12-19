" تحت شعار بالفكر نحقق التنمية المستدامة".. انطلاق الملتقى السنوي لمراكز الفكر بالجامعة العربية

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نظمت جامعة الدول العربية الملتقى السنوي الأول لمراكز الفكر في الدول العربية الذي انطلق صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة تحت شعار “بالفكر نحقق التنمية المستدامة" ليستمر لمدة يومين.

وقال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن انعقاد هذا الملتقى يعكس إرادة عملية واثقة لصياغة رؤية هادفة وملتزمة لخدمة قضايانا العربية تمشيا مع أهداف ميثاق الجامعة العربية والقرارات ذات الصلة للدفع بدينامية التطور المنشود الذي يعد البحث العلمي مدخله الأساسي، فلا تنمية حقيقية دون بحث علمي منتج.

وتابع في كلمته أمام الملتقى أن هذا الملتقى يحظى بأهمية خاصة لاسيما وأنه يأتي بعد مرور ستة سنوات على استحداث إدارة ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة تختص بالبحوث والدراسات الاستراتيجية، بتوجيهات من الأمين العام أحمد أبو الغيط.

وأعرب عن ثقته في أن يشكل المنتدى فرصة لطرح الأفكار والتصورات التي من شأنها تطوير الأداء الجماعي لمراكز الفكر وتكريس مهامها في فهم واستشراف المستقبل ودعم صناع القرار في التعامل مع التحولات البنيوية المعقدة والتحديات الكبرى التي تواجه الدول العربية على مختلف المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل الجاد والتخطيط الجيد، وتشجيع التمويل المشترك في إطار ثقافة تشاركية حقيقية بين المراكز تسهم في الارتقاء بقدراتها العلمية وتوسيع دوائر إشعاعها.

وأكد أن جسامة هذه التحديات تطرح الحاجة الملحة لصياغة مشروع فكري شامل وجريء ومنفتح على حقائق العصر والحداثة بما يؤهل منطقتنا العربية بما حباها الله من خيرات ومقدرات بشرية وطبيعية لتموقع مؤثر في المشهد الدولي مستلهمين في الدفع بهذا المسار الواعد الرصيد التاريخي لأمتنا العربية وإسهاماتها المشرقة في بناء الحضارة الإنسانية.

يناقش الملتقي المقرر أن يستمر لمدة يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عدة محاور مهمة منها عرض تقرير جهود الدول العربية في مجال التنمية المستدامة، وما تم تنفيذه استجابة لخطط التنمية 2023، وما يواجه مراكز الفكر العربية من تحديات وصعوبات، وما تتطلبه من احتياجات وترتيب أولوية، وخطط وبرامج ومشروعات بحثية واستشراف المستقبل نحو وضع المعالجات لها، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في المجال البحثي.

كما يناقش محور يتعلق بطرح رؤى مستقبلية تسهم في تفعيل دور مراكز الفكر العربية في دعم العلم البحثي العربي المشترك من خلال تحديد الأدوار المنوطة به، وبيان التحديات التي تواجهها في تحقيق البرامج والمشروعات البحثية المشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي ومحور يتعلق بوضع مجموعة من الآليات بهدف التنبؤ بالمستقبل وتعزيز وعي الرأي العام العربي، وتقديم رؤى وأفكار مشتركة لتعزيز الاهتمام العربي المشترك ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثي وإبرام شراكات استراتيجية.

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