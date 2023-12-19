تشكيل تشيلسي المتوقع ضد نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية

استقر الجهاز الفني لفريق تشيلسي بقيادة المدرب الأرجنتيني بوكتينيو، على التشكيل الذي سيخوض له مواجهة نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية.

ويتقابل تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء على لعب ستامفورد بريدج معقل البلوز لحساب منافسات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

واستهل تشيلسي مشواره في كأس الرابطة الإنجليزية بفوز صعب على برايتون في دور الـ32 من البطولة بهدف نظيف، ثم تغلب على بلاكبيرن روفرز في ثمن النهائي بثنائية نظيفة.

كما بدأ نيوكاسل يونايتد مشواره في كأس الرابطة بالإطاحة بمانشستر سيتي بهدف نظيف، ثم أطاح بـ مانشستر يونايتد هو الأخر من ثمن النهائي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد نيوكاسل

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش.

الدفاع: بينوا بادياشيل، تياجو سيلفا- أكسيل ديساسي، ليفي كولويل.

الوسط: موسيس كايسيدو، كونور كالاجر، كول بالمر.

الهجوم: ميخايلو مودريك، نيكولاس جاكسون، رحيم سترلينج.

واستعاد الفريقان توازنهما في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي حيث فاز تشيلسي على شيفيلد، بينما فاز نيوكاسل على فولهام.