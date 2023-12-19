تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع ضد تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

يشهد ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز قمة من العيار الثقيل بين تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء لحساب منافسات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان تشيلسي قد بدأ مشواره في كأس الرابطة الإنجليزية بفوز صعب على برايتون في دور الـ32 من البطولة بهدف نظيف، ثم تغلب على بلاكبيرن روفرز في ثمن النهائي بهدفين نظيفين.

في المقابل استهل نيوكاسل يونايتد مشواره في كأس الرابطة بالفوز على مانشستر سيتي بهدف نظيف والإطاحة به خارج البطولة، كما أطاح بـ مانشستر يونايتد من ثمن النهائي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف دون مقابل.

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: دان بورن، جمال لاسيليس، فابيان شار، تينو ليفرامينتو.

خط الوسط: ساين لونسجتاف، برونو جيماريش، جولينتون.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون، كالوم ويلسون، أنتوني جوردون.

واستعاد الفريقان توازنهما في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي حيث فاز تشيلسي على شيفيلد، بينما فاز نيوكاسل على فولهام.