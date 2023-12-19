تحديات تواجه الرئيس السيسي في الفترة الرئاسية الجديدة

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة وبنسبة تصويت هي الأكبر في تاريخ الانتخابات في مصر، يؤكد على ثقة الشعب المصري فيه وإنه الرئيس الذي واجه التحديات التي تجابه الأمن القومي المصري، وهو الذي استطاع القضاء على الإرهاب والإرهابيين وجماعة الإخوان التي تعد العباءة الأيدلوجية لكل جماعات الإرهاب في العالم.

وأضاف الشهاوي في تصريحه لـ"الوفد"، أن دعم الشهب للرئيس السيسي يرجع أيضًا إلى أنه هو الذي قام بمشروعات تنموية مستدامة في كل ربوع الوطن، وهو الذي كان يحارب الإرهاب في سيناء من خلال مشروعات التنمية حيث تم تنفيذ 360 مشروع تكلفت 460 مليار جنيه في شمال سيناء فقط، أيضًا استكمال مسيرة الإنجازات التنموية الشاملة في كل ربوع الوطن حيث تم تنفيذ 30 ألف مشروع تكلفت اكثر من 10 ترليون جنيه في 10 سنوات.

وأكد أن الشعب يثق في الرئيس لأنه هو الذي ساعد في تعزيز القدرة العسكرية للقوات المسلحة وهو الذي نوّع مصادر التسليح وفي عصره أصبح الجيش المصري رقم 12 على مستوى العالم.

وأوضح التحديات التي تقابل الرئيس السيسي في المرحلة القادمة، وأولها التحدي الاقتصادي إذ تعمل الدولة جاهدة على تحقيق مزيد من المشروعات في مجالات الزراعة والصناعة والطاقة والاستكشافات البترولية وحقول الغاز، وأيضًا مواجهة أسلحة الاضطراب الشامل التي تواجه العالم والإقليم وخاصة منطقة الشرق الأوسط من خلال الحصار الاقتصادي والسياسي للدول، ويتم مواجهة ذلك بالقوى العسكري وبقوة الشعب واصطفافه خلف رئيس الجمهورية.

ولفت إلى التحديات الاقتصادية التي تعد من أهم الملفات، إذ قامت الدولة بعمل الإصلاح الاقتصادي وتقوم بإنشاء المشروعات لخلق فرص عمل للشباب وزيادة التصدير حتى يتكبح جماح التضخم، مختتمًا: المستقبل مشرق بتكاتف الشعب خلف قيادته السياسية.