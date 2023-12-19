الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

المصريين بالنمسا: نجاح السيسي في الانتخابات يعكس وعي المواطن المصري

الاتحاد العام للمصريين
الاتحاد العام للمصريين بالنمسا

هنأ الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بمدينة كلاجنفورد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت الأسبوع الماضي.

 

وزيرة الهجرة تؤكد مواصلة الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير محفزات ومميزات للمصريين بالخارج


وقال محمد هلال أمين عام الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بمدينة كلاجنفورد، إن المصريين بالمدينة سعداء بشكل لا يصدق بهذه النتيجة الهائلة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات. 


وأضاف محمد هلال أن المشاركة الكبيرة لأبناء الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية عكست وعي المواطن المصرى وحرصه على دولته ورغبته في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأت منذ الولابة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي. 


ومن جانبه توجه بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالشكر للزملاء في مدينة كلاجنفورد النمساوية على المجهود الذي قاموا به أثناء الدعاية الانتخابية للمرشحين حيث كانوا على قدر المسؤولية وأقاموا فعاليات هامة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأكد أن سفرهم من مدينة كلاجنفورد والتي تبعد حوالي ٤٠٠ كم عن العاصمة النمساوية فيينا في أجواء غاية في الصعوبة حيث كانت الثلوج تتساقط بغزارة وذلك للإدلاء بصوتهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيظل مثار فخر ومضرب مثل للوفاء للقائد من كل أبناء الجاليات المصرية في الخارج وخاصة أبناء الجالية المصرية في النمسا.

مواد متعلقة

"الهجرة" تستعرض جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ورعاية المصريين بالخارج

الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يهنئ الرئيس السيسي بإعادة انتخابه رئيساً لمصر

وزيرة الهجرة تهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

فؤاد عودة يهنئ الشعب المصري والسفارة بايطاليا بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة

مبادرة "إيد واحدة معاك يا سيسي بالكويت" تهنئ الرئيس بفوزه في الانتخابات

المصريون بالنمسا يهنئون السيسي: فوز مستحق يؤكد ثقة المصريين في الرئيس

حملة مواطن بإيطاليا تهنئ بسام راضي بفوز السيسي بانتخابات الرئاسة
الجريدة الورقية