المصريين بالنمسا: نجاح السيسي في الانتخابات يعكس وعي المواطن المصري

هنأ الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بمدينة كلاجنفورد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت الأسبوع الماضي.



وقال محمد هلال أمين عام الاتحاد العام للمصريين بالنمسا بمدينة كلاجنفورد، إن المصريين بالمدينة سعداء بشكل لا يصدق بهذه النتيجة الهائلة التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات.



وأضاف محمد هلال أن المشاركة الكبيرة لأبناء الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية عكست وعي المواطن المصرى وحرصه على دولته ورغبته في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأت منذ الولابة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي.



ومن جانبه توجه بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالشكر للزملاء في مدينة كلاجنفورد النمساوية على المجهود الذي قاموا به أثناء الدعاية الانتخابية للمرشحين حيث كانوا على قدر المسؤولية وأقاموا فعاليات هامة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن سفرهم من مدينة كلاجنفورد والتي تبعد حوالي ٤٠٠ كم عن العاصمة النمساوية فيينا في أجواء غاية في الصعوبة حيث كانت الثلوج تتساقط بغزارة وذلك للإدلاء بصوتهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيظل مثار فخر ومضرب مثل للوفاء للقائد من كل أبناء الجاليات المصرية في الخارج وخاصة أبناء الجالية المصرية في النمسا.