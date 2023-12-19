جامعة سوهاج توزع 22 جهاز لاب توب ناطق للطلاب ذوي الإعاقة البصيرة

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، احتفالية توزيع عدد 22 جهاز لاب توب ناطق للطلاب فاقدي البصر، والتي نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، بالتعاون مع كلاً من جمعية الأورمان، الجمعية الشرعية الإسلامية، بنك ناصر الاجتماعي، وذلك في إطار المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية و جهود التحالف الوطني، و التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الإجتماعي للسياسة الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعة المصرية، الدكتور عبدالناصر يس و الدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، محمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بسوهاج، أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية كلمته وجه رئيس الجامعة، خالص الشكر للدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود العظيمة لدعم طلاب الجامعات، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، والتعاون المثمر بين الوزارة والجامعة في تقديم الخدمات الاجتماعية للطلاب، مضيفاً أن الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بالطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وتسخير كافة الامكانيات لهم بحيث لا يكون هناك عائقاً مالياً أو بدنياً أو ذهنياً بين أي متعلم وفرص التعليم الكاملة، و دمجهم بالمجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الناصر يس، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيراً بالطلاب من ذوي الهمم إيمانًا منها بقدراتهم المختلفة وتفوقهم في مختلف المجالات، وتتيح لهم الفرص التي تضمن لهم الرعاية الصحية والتعليمية التي تساعدهم علي الانخراط داخل المجتمع، مشيداً بمركز نور البصيرة والخدمات الملموسة التي يقدمها لأبناء الجامعة من ذوي الإعاقات البصرية.

وفي ذات السياق أشاد الدكتور خالد عمران بالتعاون المثمر والبناء بين الجامعة والوزارة وبين جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بكافة جوانب العمل المجتمعي، عن طريق تقديم خدمات الرعاية الإجتماعية والدعم لكل الفئات المستحقة.

وأوضح الدكتور صلاح هاشم، أنه تم توفير عدد ٥١ جهاز لاب توب ناطق على مدار مرحلتين و٢٢ بالمرحلة الثالثة، إلى جانب إسقاط مديونيات الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم الدراسية على مدار سنوات دراستهم سواء كلياً أو جزئياً، ودفع المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة، كما ستقوم بدفع المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إنشاء حاضنات الفائقين لتبني الطلاب والطالبات المتفوقين وتوفير منح دراسية لهم بجانب بطاقات ATM بمصروف شهري ٥٠٠ جنيه وستشمل أبناء الأسر المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة،

وأضاف الدكتور صلاح هاشم، أن الوزارة أطلقت برنامج الطالب المنتج لتشجيع الطلاب على تنمية وصقل مهاراتهم الحرفية وإنشاء مشاريع خاصة بهم، من خلال حصول الطالب المنتج على مبلغ ١٠ إلى ١٥ ألف جنيه بهدف خلق طالب منتج مبدع قادر على توفير حياة كريمة لنفسه وأسرته، مع اختيار أفضل ٩ دراسات جدوى وتمثيلهم في المعرض الإنتاجي على مستوى الجمهورية، وأيضاً الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ممن لديهم مشروع إنتاجي سيتم منحهم ٢٥ ألف، وهذا إلى جانب توفير كافة الأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الإعاقة، كما حث الدكتور صلاح هاشم طلاب الجامعة على الانضمام إلى بنك التطوع المصري.