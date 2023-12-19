رئيس جامعة بني سويف يفتتح معرض منتجات بأسعار مخفضة لخدمة منسوبي الجامعة

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، معرض منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية أمام كلية الحقوق بالحرم الجامعي، والذى يقام تحت رعايته على مدار يومين لبيع منتجات المركز بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمجمعات الجامعة بغرب وشرق النيل، بحضور الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة نيرمين عاطف حلمي المشرف على مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وعقب الافتتاح تجول الدكتور منصور حسن داخل المعرض للاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة به مطالباً بإقامة تلك المعارض من الحين للأخر لتلبية احتياجات كافة العاملين داخل الجامعة ، حيث أجري حواراً مع عدد من العاملين الذى تصادف تواجدهم أثناء جولته فى المعرض والذين عبروا عن سعادتهم بإقامة الجامعة لتلك المعارض بأسعار مخفضة عن الأسواق، موجهين شكرهم لرئيس الجامعة على مبادرته تخفيفا لاعباءهم، بتوفير كافة المنتجات لهم لسد احتياجاتهم.

وقال رئيس جامعة بنى سويف، إن المعرض يشمل منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، والتى تتضمن منتجات الألبان ومشتقاتها والتي يتم تصنيعها داخل المركز باستخدام الألبان الواردة من مزرعة كلية الطب البيطري، بالإضافة إلى بعض السلع الغذائية ومنتجات الحلويات والمخبوزات واللحوم، مؤكدا أن المعرض يأتي فى إطار الدور المجتمعى للجامعة وحرصها على تخفيف الأعباء على جميع منتسبيها.

وطالب رئيس الجامعة الدكتوره نيرمين عاطف حلمي المشرف، على مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بضرورة استمرار عرض المنتجات بأسعار مخفضة فى كافة منافذ البيع التابعة للمركز داخل الحرم الجامعي حتى يستفيد منها أكبر قدر من منسوبي الجامعة وتوفير كافة الإمكانية اللازم لهم

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