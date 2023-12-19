الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار قضائي حول 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر الجديدة

محكمة
محكمة

أصدرت نيابة مصر الجديدة، قرارًا بحبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى، 4 أيام علي ذمه التحقيق.

 

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وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 3 هواتف محمولة).

 

بمواجهتهم اعترفوا بمزاولتهم نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.

 

وفاة شخص صدمته سيارة والأمن يضبط قائدها


ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة لقيامه بالإصطدام بأحد الأشخاص وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بوفاة (فنى ميكانيكا بإحدى الهيئات) متأثراً بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر إصطدام سيارة مجهولة به "ولاذت بالفرار" حال عبوره الطريق أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم.

بإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وتم ضبط قائد السيارة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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