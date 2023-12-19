منتجع الباتروس بالاس بورت غالب بمرسى علم يستضيف المؤتمر السنوى لأكبر وأهم منصة للحجز السياحى الإلكترونى بالسوق البولندى

استضاف منتجع الباتروس بالاس بورت غالب بمرسى علم المؤتمر السنوى منصة الحجز الإلكترونى Wakacje.pl التى تعد أكبر وأهم منصات الحجز السياحى الإلكترونى بالسوق البولندى وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

وقد تم اختيار مدينة مرسى علم لإقامة هذا المؤتمر لكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية التى تحظى بشعبية كبيرة بالسوق البولندى.

وتضمن الوفد المشارك فى المؤتمر أعضاء مجلس إدارة المنصة برئاسة السيد Darusz Gorzny رئيس مجلس الإدارة، وأهم ٣٥٠ وكيلًا سياحياً بالسوق البولندى وتم اختيارهم بناءً على حجم المبيعات التى حققوها خلال العام الماضى.

كامل ابوعلي

ومن جانبه، أكد الأستاذ عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أهمية السوق البولندى بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعد أحد أهم الأسواق المستهدفة والمصدرة للسياحة إلى المقصد المصرى.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عدداً من ورش العمل والأنشطة الترفيهية والحفلات الفنية داخل منتجع الباتروس بورتوفينو الجديد بمرسى علم التى تم خلالها استعراض المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المختلفة التى ينفرد بها المقصد السياحى المصرى.