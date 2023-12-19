الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصين تصرف 250 مليون يوان لجهود إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال المدمر

زلزال
زلزال

خصصت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء 250 مليون يوان “27 مليون جنيه إسترليني” لجهود إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال غرب البلاد.

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بوتين ينعى ضحايا الزلزال الصيني

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مصر تعزي الصين في ضحايا الزلزال المدمر

فيما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الإنجليزية أن الأموال ستخصص لمقاطعتي "جانسو" و"شنجهاي"، مضيفة أن الزلزال تسبب في دمار للمباني وخطوط المياه والكهرباء والنقل والاتصالات والبنى التحتية.

وضرب زلزال بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر مناطق شمال غرب الصين وتسبب في مصرع 126 شخصا على الأقل بالإضافة إلى إصابة المئات.

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