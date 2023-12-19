الصين تصرف 250 مليون يوان لجهود إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال المدمر

خصصت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء 250 مليون يوان “27 مليون جنيه إسترليني” لجهود إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال غرب البلاد.

فيما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الإنجليزية أن الأموال ستخصص لمقاطعتي "جانسو" و"شنجهاي"، مضيفة أن الزلزال تسبب في دمار للمباني وخطوط المياه والكهرباء والنقل والاتصالات والبنى التحتية.

وضرب زلزال بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر مناطق شمال غرب الصين وتسبب في مصرع 126 شخصا على الأقل بالإضافة إلى إصابة المئات.