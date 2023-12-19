مصرع شخص نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة

لقى شاب مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة فى منطقة الوايلى، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت الجهات المختصة بلاغا يفيد العثور على جثة شاب فى الوايلى، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة أسفرت عن وفاته، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما لقى شخصان مصرعهما، اليوم، إثر تعرضهما لحادث سيارة نقل صدمتهما أمام الساحة بطريق بلبيس - الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة المتسببة في الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شخصين جثث هامدة، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية، حدوث إصابة المتوفين التي أودت بحياتهما إثر تعرضهما لحادث سيارة نقل صدمتهما أمام الساحة بطريق بلبيس - الزقازيق، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة المتسببة في الحادث تحت تصرف النيابة العامة.