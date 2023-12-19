الإشغالات والباعة الجائلين صداع في رأس المسئولين بالشرقية

تعد الإشغالات المنتشرة في شوارع محافظة الشرقية، مشكلة متوارثة ومزمنة، والتي تتمثل في بروز البضائع أمام المحال التجارية، وتغير نشاط الوحدات السكنية، وانتشار للاعلانات المخالفة، في ظل وجود قوانين ولوائح تمنع وجود هذه المخالفات التي زادت خلال الفترة الماضية التي شهدت توقف لأعمال البناء مع العوائق التي أصابت قانون التصالح الجديد.

يقول محمود عبد الكريم، من أبناء العاشر من رمضان، إن عدد ليس بالقليل اتجه في مدينة العاشر من رمضان إلى تحويل الوحدات السكنية خاصة الموجودة في الأدوار الأرضية إلى محال تجارية وجراحات، فضلا عن عمل عشش لتربية الدواجن والخراف، وهو ما يعمل على تشوية المظهر الحضاري للمدينة، والتي سعت إليه الدولة بتخطيط هندسي متميز.

وأشار سالم خليل، إلى من مظاهر الإشغالات والتي لم نجد لها حلول، هو تحويل الجراجات الموجودة أسفل المباني السكنية والمباني؛ لمحال ومولات تجارية ومعارض سيارات، الأمر الذي أدى إلى رص بضائع المحال إلى خارجها والسيارات أمام المعارض، وبالتالي إحداث زحام مروري يعيق حركة المركبات والمارة.

ومن جانبه، أشار المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أهمية التصدي لهذه المخلفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

ولفت إلى إن جهاز مدينة العاشر من رمضان، يواصل حملاته اليومية التي تضم إدارات: الإشغالات، التعديات، الأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، مشيرا إلى أن جهود هذه الحملات أسفر عن ايقاف أعمال بناء مخالف بالزيادة البنائية بالقطعة رقم 37 قطع ( د ) بالحي 12.

ونوه إلى أنه تم رفع الإشغالات بمنطقة C1، كما تم رفع اشغالات أمام المحلات بالمجاورات 13 و14 بالحى الثاني، كما تم رفع إشغالات أمان المحلات المخالفة بالمجاةرة 8 بالحي الأول، والمجاورة 25 بالحى 3، وتم رفع الإشغالات والتعديات من منطقة الاردنية، ومنطقة صيدناوي.

وذكر بأنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرق الرئيسية بالمدينة، مشددا على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي علي حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العام.

وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، من قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين وخاصة الإشغالات، وتوفير احتياجاتهم، لنيل رضاهم، وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

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