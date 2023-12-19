تكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي مؤسس مهرجان التحطيب

كرّمت وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، عبر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي مؤسس مهرجان التحطيب.

جاء هذا خلال حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ 13 للمهرجان القومي التحطيب بمحافظة الاقصر، والذى حضرته الدكتورة نهلة إمام نيابة عن وزيرة الثقافة، وفى وجود عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هانى كمال، رئيس الإدارة المركزية للشئون وعماد فتحى، رئيس اقليم جنوب الصعيد وقيادات من وزارة الثقافة ومحافظة الاقصر وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومنحت هيىٔة قصور الثقافة درع الهيئة وشهادة تقدير باسم الراحل والتى تسلمها نجله المخرج أحمد الشافعى، الذى ابدع فى إخراج الحفل، وصنع بمهاراته الفائقة توليفة رائعة، شملت جميع الفرق المشاركة فى المهرجان، ليُخرج لنا صورة جميلة واجواء احتفالية ساحرة فى حب مصر ولعبة التحطيب.

المخرج عبدالرحمن الشافعى



على مدار ساعة ونص، شيوخ ورجال وشباب التحطيب يمتعون ويسحرون جماهير الاقصر الذين ملأوا ساحة ابو الحجاج امام معبد الأقصر، حيث الحضارة والتاريخ والتراث.

المخرج أحمد الشافعى خير خلف لاْبيه الراحل عبدالرحمن الشافعى، مؤسس المهرجان، والذي تحمل دورة هذا العام اسمه.



من ناحيته، قدّم الفنان أحمد الشافعي مخرج المهرجان شكره الى وزيرة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة على تنظيم دورة المهرجان هذا العام بمدينة الأقصر، وعبر عن سعادته واعتزازه بتكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي مؤسس المهرجان، الذى حافظ على لعبة التحطيب.

المخرج احمد الشافعى

وأشار إلى الاستعانة بعدد من شيوخ اللعبة داخل الاقصر وخارجها للاستفادة من خبراتهم التي توراثوها عن أجدادهم المصريين القدماء، حيث كشفت النقوش على جدران المعابد والجداريات الفرعونية الجذور التاريخية لهذه اللعبة.





وشهدت ساحة أبو الحجاج بالأقصر، مساء الاثنين انطلاق فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب.

"إحنا تاريخ" كان عنوان فيلم تسجيلى تناول تاريخ المهرجان القومي للتحطيب خلال الأعوام السابقة وبداية نشأة لعبة التحطيب، ثم توالت العروض الفنية للفرق المشاركة عروضً فنية استعراضية حول لعبة التحطيب الأصلية، بينما قدمت باقي الفرق استعراضات بالعصا بمصاحبة أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي وسط تفاعل كبير من الحضور من أبناء محافظات الصعيد.



يُذكر ان تنظيم المهرجان يشرف عليه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر.

ويشارك بالمهرجان هذا العام 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

ومن المقرر أن تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج بدءا من الغد الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السادسة مساءً، وذلك حتى ختام المهرجان في 20 ديسمبر الحالي.



