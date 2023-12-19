الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الخماسي الحديث ينافس على جوائز الاتحاد الدولي

الخماسي الحديث
الخماسي الحديث

تقام مساء الجمعة المقبلة، حفل جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث لعام 2023 وينافس فيها الاتحاد المصري برئاسة المهندس شريف العريان على عدة جوائز.

وكانت مصر قد حصدت 5 جوائز من أصل 12 جائزة أعلن عنها الاتحاد الدولي للعبة في حفل الموسم الماضي.

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وزير الرياضة يهنئ لاعبي المنتخب للخماسي الحديث بنتائج بطولة فرنسا الدولية

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المنتخب المصري يسيطر على منصة التتويج ببطولة فرنسا المفتوحة للخماسي الحديث

حيث حصل الفراعنة العام الماضي على جائزة أفضل اتحاد في العالم لعام 2022 كما حصلت مصر على جائزة أفضل بطولة تم تسويقها من خلال تنظيم بطولة العالم للكبار التي أقيمت بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية عام 2022.

كما حصلت مصر على جائزة أفضل تنظيم لبطولة عالمية الكبار في عام 2022 وهي تنظيم كأس العالم للكبار في ملاعب الجامعية الأمريكية بالقاهرة عام 2022.

وأيضا توج محمد الجندي بجائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم تحت 21 عاما لعام 2022، كما فاز معتز وائل بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 19 عاما في العالم لعام 2022.

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