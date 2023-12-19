ارتفاع جديد بأسعار الذهب في مصر بمنتصف اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار المشغولات الذهبية، ارتفاعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 19-12-2023، بقيمة 15 جنيهًا في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2895 جنيهًا مقابل سعره صباح اليوم 2880 جنيهًا، وجاء ذلك عقب تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي وفي السياق التالي نرصد تطور أسعار الذهب لجميع الأعيرة الموجودة في سوق الذهب.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3309 جنيهات.

عيار 21 يسجل 2895 جنيها.

عيار 18 يسجل 2481 جنيهات.

عيار 14 يسجل 1930 جنيها.

الجنيه الذهب 23160 جنيها.

أسعار الذهب العالمي

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق الثلاثاء مع ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "الأمور تتباطأ في نهاية العام، ولكن الشيء الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار سيظل هو النظرة المستقبلية لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف "التوقعات كبيرة جدا في هذه المرحلة لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل".

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع وظهور مناقشات بشأن تخفيض تكاليف الاقتراض.

وينتظر المستثمرون عددا كبيرا من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر والمقرر صدوره يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي للتضخم الأساسي.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0535 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2024.49 دولار للأونصة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2038 دولارا.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.84 دولار للأونصة. بينما هبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 943.39 دولار واستقر البلاديوم عند 1181.98 دولار للأونصة.