قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم والخليل والقدس وتصادر عددًا من المركبات

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن هناك قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس، واعتقلت الشاب عمار ياسر من داخل المخيم، لافتة إلى أن سلسلة الاعتقالات والاقتحامات باتت شبه يومية.

اقتحام قوات الاحتلال

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن بيت لحم شهد اقتحام قوات الاحتلال في الولجا والمدينة وغيرها من الأحياء، ومصادرة عددا من المركبات، بالإضافة إلى اقتحامات الخليل واعتقال عددا من الفلسطينيين ومصادرة العديد من المركبات، مشيرة إلى بيان جيش الاحتلال أن هذه المركبات تستخدم مرارا وتكرارا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

الضفة الغربية

وأضافت أنه تم اعتقال 23 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، لافتة إلى أن قوات الاحتلال تقوم بهجمة شرسة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن لاعتقال الفلسطينيين أولا، وثانيا تصاعد الأحداث بوتيرة متزايدة وتسليط الضوء أكثر على قطاع غزة ولكنها تريد تنفيذ ما يجري في القطاع إلى الضفة ولكن بطريقة صامتة".

وفي اليوم الـ74 من العدوان على غزة، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، فيما تركزت عمليات القصف فجر اليوم، في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع، حيث افادت مصادر صحية ومحلية في رفح باستشهاد 25 مواطنا على الأقل.