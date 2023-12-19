الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حياة كريمة: لا ندخر وقتًا أو جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت الدكتور مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إنّ المؤسسة تدعم الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول لتعرضه للعدوان الإسرائيلي، موضحةً: "لا ندخر وقتا أو جهدا في دعم الشعب الفلسطيني، والشعب المصري يظهر كل الدعم له، وقوافلنا مستمرة طوال الوقت".

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 6 آلاف طن مساعدات

وأضافت فخري في مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤسسة قدمت أكثر من 6 آلاف طن مساعدات بأكثر من 200 شاحنة، وهناك قافلة كبيرة جديدة يتم التجهيز لها، وفور التنسيق ستنطلق.

مؤسسة حياة كريمة

وتابعت المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة: "نحمل على عاتقنا فكرة التوعية وتثقيف الطلاب والشباب بالقضية الفلسطينية ودور مصر فيها والدور المحوري الذي تلعبه حتى تظل حية في قلوبنا وقلوب أطفال ولا تموت أبدا، حتى لا يتم حل القضية بتهجير الفلسطينية، وبالتالي، فإننا نعمل على إفهام أطفالنا وشبابنا أسباب رفض مصر هذا الحل، فالدولة المصرية صامدة وتدعم بقاء فلسطين".

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