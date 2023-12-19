الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

تستكمل اليوم منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تم تأجيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بسبب مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية في حين تقام عدة مواجهات مرتقبة اليوم نرصدها لكم في السطور التالية:

txt

وصول بعثة صن داونز القاهرة لمواجهة بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا

txt

موسيماني يتوقع الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي ضد نواذيبو .. 

ستقام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب مازيمبي في الكونغو، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 8 بصوت المعلق عادل خلو.

سيمبا ضد الوداد ..

ستنطلق في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني مكابا، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق جواد بدة.

بيراميدز ضد صن داونز ..

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 8 بصوت المعلق أحمد عبده.

بيترو أتلتيكو والترجي الرياضي ..

ستقام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب 11 نوفمبر، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

أسيك ميموزا و جواتينج جالاكسي ..

ستقام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، عبر قناة beIN Sports HD 9 بصوت المعلق محمد مبروكي.

الهلال ضد النجم الساحلي ..

ستنطلق المواجهة الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الهلال في الخرطوم، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق علي محمد علي.

الجريدة الورقية