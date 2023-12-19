ملتقى شباب المصريين بالكويت يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة

تقدم ملتقى شباب المصريين بالكويت برئاسة هانى كمال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بإجمالي أصوات هي الأعلى في تاريخ مصر، في دلالة على وعي الجالية المصرية في الكويت، وجميع المصريين في الداخل والخارج.

وتمنى الاتحاد للرئيس السيسي مزيد من التفوق، والسداد في تحقيق الحلم الذي غرستموه في جموع الشعب المصري (الجمهورية الجديدة) واستكمال مسيرة البناء والتعمير في مختلف المجالات.