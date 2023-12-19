أهالي الإسكندرية يحتفلون بفوز الرئيس السيسى في الانتخابات

لليوم الثانى على التوالى يشهد كورنيش محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، احتفالات عارمة من لفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وتولية فترة رئاسية ثالثة.

ونظم العشرات مسيرة بالسيارات انطلقت من كوبري ستانلي بالإسكندرية، للاحتفال بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة.

ورفع المشاركون في الاحتفالات الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بينما وأذاعوا الأغاني الوطنية من خلال مكبرات الصوت احتفالا بفوز الرئيس. على أنغام الأغاني الوطنية حاملين في أيديهم أعلام مصر، ومازالت مظاهر الاحتفالات مستمرة بين المواطنين بالرقص والتصفيق والطبول والتلويح بالأعلام، والهتافات،

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، أعلنت اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة إثر حصوله على 89.6% من الأصوات.، بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية.

وحصد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 39.702.451 صوت، أي بما يعادل 89،6 % من إجمالي الأصوات الصحيحة، التي أدلى بها المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وجرت الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج في الأيام الثلاثة الأولى من شهر ديسمبر الجاري، بينما تم إجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين داخل البلاد على مستوى محافظات الجمهورية خلال أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر، وتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع بمختلف المحافظات للأدلاء بأصواتهم.