ندوة تثقيفية للجنة الدعوة الإسلامية بالشرقية "أون لاين"

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية ستقوم المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن الإصلاح الاسري بعنوان " زواج القاصرات وآثاره المدمرة على الاسرة والمجتمع.

ولفت إلى أن فاعليات الندوة سيتم عرضها اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ سعيد عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والتي سوف يوضح فيها المقصود بزواج القاصرات وأسبابه، وموقف الإسلام منه، والآثار السلبية المترتبة عليه، والحلول المقترحة لعلاج قضية زواج القاصرات.