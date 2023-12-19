إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب الرئيسية بشارع المدير بالزقازيق

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يسرى راشد رئيس حي أول الزقازيق، بسرعة حل أي مشكلات طارئة والتواصل الدائم مع المواطنين لنيل رضاهم، نحو أداء الجهاز التنفيذى، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم في القطاعات الخدمية.

وقد نسقت الاجهزة التنفيذية برئاسة حي أول الزقازيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة إصلاح الكسر الذي أصاب ماسورة مياه الشرب الموجودة بشارع المدير بمدينة الزقازيق، وتم الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة ضخ المياه إلى أهالى المنطقة.

وقدم أهالي مدينة الزقازيق الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للمتابعة السريعة الفورية لأي مشاكل طارئة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.