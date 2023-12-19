محافظ جنوب سيناء يؤدي واجب العزاء في وفاة شيخ قبيلة الأحيوات

أدى اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، واجب العزاء في وفاة الشيخ محمد العماوي، شيخ قبيلة الأحيوات برأس سدر، رافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني ، السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والنائب سيد عوض عضو مجلس النواب، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية، عددا من مشايخ وعواقل راس سدر.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الراحل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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