استنفار أمني بالقاهرة لضبط الخارجين عن القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لقيامهم بالإستيلاء على هاتف محمول من (إحدى السيدات ونجلتها) كرهاً عنهما مستخدمين فى ذلك سلاح أبيض "سكين" حال سيرهما بالطريق العام بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر .

كما ألقت القبض على ( 3 أشخاص) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة من داخل المساكن بأسلوب كسر الباب وإعترفوا بإرتكاب (3) وقائع ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" ، مقيم بالقليوبية.

وضبط (أحد الأشخاص ) عقب قيامه بسرقة سيارة حال ركنها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بأسلوب توصيل الأسلاك ، وتم ضبط السيارة المشار إليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات..