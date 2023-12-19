الرحالة علي صالح التميمي يكشف أبرز المعالم السياحية في البوسنة والهرسك

كشف الرحالة علي صالح التميمي، تفاصيل رحلته في البوسنة والهرسك وأبرز المعالم السياحية هناك، مشيرا إلى أن البوسنة والهرسك تقع في جنوب شرق أوروبا وتعتبر وجهة سياحية رائعة تتميز بجمالها الطبيعي الخلاب وتاريخها الغني.

وأضاف علي صالح التميمي، أن هناك العديد من المعالم السياحية التي يمكنك زيارتها خلال رحلتك إلى البوسنة والهرسك، ومنها:

1. سراييفو: تعد عاصمة البوسنة والهرسك ومدينة ذات تاريخ طويل وثقافة غنية. يمكنك استكشاف البازار التركي التاريخي (بازار باش تشارشيا) وزيارة موقع اغتيال أرشيدوق النمسا فرانز فرديناند في جسر لاتينا، ومشاهدة مبانيها التاريخية مثل مكتبة جيفتوفدينا ومسجد غازي حسن بيغ.

2. موستار: تقع في وادي نهر نيريتفا وتشتهر بجسرها القديم المعروف باسم "جسر موستار". يمكنك زيارة مدينة موستار القديمة والتجول في شوارعها المرصوفة بالحصى وزيارة قلعة موستار التي تقدم مناظر رائعة للمدينة.

3. مدينة بلغرادشيك: تقع في وسط البوسنة وتعتبر واحدة من أجمل المدن في البلاد. يمكنك زيارة كنيسة سانت نيكولا وقصر كاستل والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة لبحيرة بلغرادشيك.

4. بوتوشاني: تعد واحدة من أجمل المناطق الطبيعية في البوسنة والهرسك. يتواجد فيها منتزه وادي نهر أونا وشلالات كرافيسنيتسا الرائعة. يمكنك القيام بنزهة في الغابات الكثيفة والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة.

5. جبل ترافنيك : يقع في شمال شرق البوسنة ويعتبر وجهة رائعة لعشاق الطبيعة ورياضة المشي لمسافات طويلة. يمكنك تسلق الجبل والاستمتاع بالمناظر الخلابة للغابات والمروج.

وأردف الرحالة علي صالح التميمي، أن المناطق السابقة مجرد جزء من المعالم السياحية الشهيرة في البوسنة والهرسك، إلا أن هناك المزيد لاكتشافه واستكشافه في هذا البلد الرائع.

ووجه الرحالة علي صالح التميمي، نصيحة للمتابعين في ختام حديثه، قائلا: "لا تنسَ التمتع بالطبيعة في البوسنة والهرسك، وتجربة المأكولات المحلية والثقافة الفريدة لهذا البلد.. استمتع برحلتك واستكشف كل ما تقدمه البوسنة والهرسك".