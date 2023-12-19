الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تجديد حبس سائقين بتهمة حيازة 6 كيلو حشيش

بوابة الوفد الإلكترونية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس سائقين بتهمة حيازة 6 كيلو من مخدر الحشيش بمدينة بدر،15 يوما على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير كامل عنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين (سائقين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة)، وعثر بحوزتهما حال استقلالهما سيارة مستأجرة، على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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