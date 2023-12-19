إيداع مُزارع مستشفى الأمراض النفسية لاتهامه بقتل عامل في مشاجرة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، إيداع مُزارع مستشفى الأمراض النفسية، فى واقعة اتهامه بقتل عامل طعنًا بسلاح أبيض، بنطاق مركز شرطة بلبيس، للوقوف على مدى سلامة قواه العقلية وقت إرتكاب الواقعة، وحددت جلسة الثاني من شهر فبراير المقبل؛ لنظر الدعوى.

تعود أحداث القضية رقم 20113 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 2931 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر مايو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة«أكرم. ن»، 21 عاما فلاح، ومقيم بإحدى قرى مركز بلبيس؛ للمحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بقتل «رضا. ع. إ» عامل، ومقيم بدائرة المركز، طعناً بسلاح أبيض إثر نشوب مشاجرة بينهما.

وكشفت تحريات المباحث وأقوال الشهود؛ نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المتهم والمجني عليه، قام على أثرها الأول بالتعدي على الأخير بالضرب مستخدماً سلاح أبيض عبارة عن «سكين »، وسدد له طعنة استقرت في كتفه الأيسر بمنطقة الرقبة، ارادته قتيلا.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواحهته أقر بارتكابه للواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.