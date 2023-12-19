الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

21 ألف لاجئ أوكراني يصلون لبولندا خلال 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء عن وصول نحو 21 ألفا و500 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى نحو 8.17 مليون شخص.

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ونقل راديو بولندا - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - عن الوكالة قولها "إن نحو 27 ألفا و900 أوكراني غادروا بولندا أمس الإثنين متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16 مليون شخص".

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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